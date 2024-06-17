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У Міноборони озвучили, скільки військовослужбовців уже скористалися безоплатними послугами із зубопротезування

19:25, 17 червня 2024
Кабмін ухвалив зміни до постанови №212, і тим самим розширив програму безоплатного зубопротезування для військовослужбовців.
У Міноборони озвучили, скільки військовослужбовців уже скористалися безоплатними послугами із зубопротезування
Джерело фото: Jonathan Borba / Unsplash
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Майже 400 військовослужбовців уже скористалися програмою безоплатного протезування зубів. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Це пілотний проєкт НСЗУ «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Так, Кабмін ухвалив зміни до постанови №212, і тим самим розширив програму безоплатного зубопротезування для військовослужбовців.

Програма тепер включає лікування та планову стоматологічну допомогу для:

- військовослужбовців, які не мають статусу УБД, але продовжують бойові завдання;

- учасників бойових дій в АТО/ООС та війні з рф;

- осіб з інвалідністю, отриманою під час захисту Батьківщини.

Перелік закладів, які надають послуги можна знайти на дашборді НСЗУ.

Нагадаємо, що за результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Раніше ми писали, що послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

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