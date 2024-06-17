Цьогоріч передбачено $625 мільйонів на виплати ВПО, — Ірина Верещук

Цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено саме на грошові виплати українцям вразливих категорій.

Цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено на грошові виплати внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Я знаю, що цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено саме на грошові виплати нашим людям вразливих категорій. Я дуже прошу продовжувати такі програми», – зазначила вона.

Ірина Верещук відзначила надійну підтримку міжнародних партнерів та донорів. Зокрема USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF тощо.

За її словами, саме завдяки цим організаціям з моменту повномасштабного вторгнення українці отримали 2 мільярди доларів США грошової допомоги, а половина цих коштів була спрямована на підтримку ВПО.

«Грошова підтримка – це швидкий, простий та гнучкий інструмент гуманітарного реагування. Тому він дуже ефективний», - акцентувала Верещук.

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