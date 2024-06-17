Тіло знайшли у мішку: у Німеччині жорстоко вбили колишню суддю із Казахстану

Тіло знайшли у кар'єрі, а перед смертю жінка зазнала насильства.

У Німеччині було вбито 40-річну Айгуль Сайлибаєву, яка раніше працювала суддею Сариаркінського району Астани. Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що останнім часом жила з чоловіком, дочкою та свекрухою у місті Бенсхайм на заході Німеччини. Вранці 4 червня Сайлибаєва відвела дочку до дитячого садка. З того часу її ніхто не бачив.

За даними видання, 16 червня її тіло знайшли у кар'єрі Ерлаху на околиці міста. Труп був у пластиковому мішку, перед смертю жінка зазнала насильства.

У будинку жінки правоохоронці провели обшуки.

Також у виданні додають, що одночасно із Сайлибаєвою зникла її 49-річна свекруха Наталія Донцова. 4 червня вона забрала онуку з дитсадка та привела додому. З того часу бабусю не бачили. Сама дитина ціла і її передали під опіку родичам. До Німеччини з Казахстану прибули мати та брат Сайлибаєвої.

За словами брата, сестра скаржилася на домашнє насильство. Наразі тривають пошуки Донцової та встановлюється зв'язок між двома зникненнями.

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