Напад на 12-річну дитину у Фінляндії: суд арештував 33-річного підозрюваного

У Фінляндії залишили під вартою нападника, який поранив ножем дитину в ТРЦ Valkea.

Джерело фото: Yle

Окружний суд Оулу залишив під арештом 33-річного громадянина Фінляндії, який минулого тижня напав з ножем на 12-річну дитину іммігрантського походження у торгово-розважальному центрі Valkea, важко поранивши її. Про це повідомляє Yle.

Суд ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у ножовому нападі. Чоловіка судитимуть за подвійний замах на вбивство.

Підозрюваний в залі суду не приховував своє обличчя від камер.

Згідно з неофіційними повідомленнями, нападником є 33-річний Юхані Себастьян Лямся, який раніше вже був судимий і мав зв'язки з крайніми правими рухами, зокрема з організацією «Нордичний рух спротиву» (Pohjoimaissen Vastarintaliikki), яку заборонили як неонацистську.

У 2013 році Лямся був засуджений за ножовий напад у бібліотеці в Ювяскюля під час презентації книги про крайні праві рухи у Фінляндії.

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