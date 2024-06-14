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У Фінляндії в ТРЦ чоловік напав з ножем на 12-річну дитину

19:21, 14 червня 2024
Підозрюваний у нападі має досвід роботи з ультраправими екстремістськими рухами.
У Фінляндії в ТРЦ чоловік напав з ножем на 12-річну дитину
Джерело фото: Yle
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У Фінляндії поліція розслідує напад з ножем на 12-річну дитину іноземного походження, який стався у торговому центрі Valkea в місті Оулу на північному заході країни. За даними Yle, ввечері у четвер чоловік напав на дитину та спробував поранити ще одну особу, проте йому цього не вдалося через швидку реакцію свідків та охорони магазину.

Стан пораненої дитини серйозний, але стабільний. Поліція заявила, що нападнику близько 30 років і він має зв'язки з правоекстремістськими рухами. Постраждала дитина має громадянство Фінляндії, але є іноземного походження.

За даними Yle, підозрюваного звати Себастьян Лямся. У нього вже були проблеми з законом, зокрема, він має вирок за напад у бібліотеці в Ювяскюля і раніше опинявся під судом через інцидент із перцевим балончиком в Оулу. Також він привертав увагу правоохоронців через зв'язки з правоекстремістськими групами.

Підозрюваному будуть обирати запобіжний захід в понеділок. Розслідування цього інциденту передано на центральний рівень поліції з місцевого.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України.

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