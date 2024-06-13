Вбивство 9-річної українки у Німеччині: поліція знайшла одного з підозрюваних

Один із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки представив алібі.

Фото: Bild

Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України. Наразі у вбивстві підозрюють двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Андрія з Молдови та їхнього 55-річного сусіда Геннадія з України

За даними Bild, 13 червня українець зв'язався з журналістами та спростував підозри. Він представив штампи в паспорті, чек, а також нові зуби як свідчення того, що останніми днями він був у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.

Також видання зазначає, що чоловік уже надав свідчення поліції ФРН. Він визнав, що раніше був у зв'язку з матір'ю дівчинки. Вони познайомилися два роки тому у Німеччині та пробули парою п'ять місяців.

У джерелі додають, що сварка не була мирною, чоловік навіть погрожував жінці. Але з самою Валерією він мав «хороші стосунки», а її загибель «ранить мені серце», заявив українець.

Андрій із Молдови постійно проживав у Празі. За даними видання, у день вбивства він прибув до Дебельна і намагався зв'язатися з матір'ю дівчинки. Його досі не можуть знайти ані чеські, ані німецькі правоохоронці.

Фото: Bild

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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