Військові ліцеї України, Польщі та Литви створили сайт перемог над московитами й османами

Три військові ліцеї створили інтернет-ресурс про спільні битви Литви, Польщі та України в XVII столітті.

Три військові навчальні заклади – Ліцей імені Героїв Крут у Львові, Кадетський ліцей імені генерала Повіласа Плехавічуса у Каунасі (Литва) та Головна військова середня школа «Гусар» у Вроцлаві (Польща) – об'єднали зусилля для створення освітньо-пізнавального Інтернет-ресурсу. Цей сайт присвячений спільним воєнним кампаніям трьох народів проти іноземних загарбників.

Презентація нового ресурсу відбулася під час міжнародної наукової конференції з нагоди 75-річчя НАТО, що проходила у Львівській обласній раді. Серед обговорюваних тем – спільні воєнні кампанії 1618 та 1621 років, коли війська під керівництвом королівського принца Владислава Вази, гетьмана Яна Кароля Ходкевича та гетьмана Війська Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного відстоювали свою землю від московського царства та Османської імперії.

Для створення сайту ліцеїсти та кадети використали історичні джерела, включаючи наукові матеріали музейно-освітнього відділу Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Проєкт реалізовано у рамках спільного литовсько-польсько-українського ініціативи «Бойове братерство», з використанням технологій веб-дизайну та геоінформаційних систем ArcGIS StoryMaps, які також використовуються у командно-штабній грі Кіберджура.

Проект підтримується маршалком Нижньосілезького воєводства Павлом Ганчаржем та в.о. голови Львівської обласної ради Юрієм Холодом, які активно сприяють розвитку міжнародного співробітництва та культурного обміну.

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