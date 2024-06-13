Военные лицеи Украины, Польши и Литвы создали сайт побед над московитами и османами

Три военных лицея создали интернет-ресурс о совместных битвах Литвы, Польши и Украины в XVII веке.

Три военных учебных заведения - Лицей имени Героев Крут во Львове, Кадетский лицей имени генерала Повиласа Плехавичуса в Каунасе (Литва) и Главная военная средняя школа «Гусар» во Вроцлаве (Польша) - объединили усилия для создания образовательно-познавательного Интернет-ресурса. Этот сайт посвящен совместным военным кампаниям трех народов против иностранных захватчиков.

Презентация нового ресурса состоялась во время международной научной конференции по случаю 75-летия НАТО, проходившей во Львовском областном совете. Среди обсуждаемых тем - совместные военные кампании 1618 и 1621 годов, когда войска под руководством королевского принца Владислава Вазы, гетмана Яна Кароля Ходкевича и гетмана Войска Запорожского Петра Конашевича-Сагайдачного отстаивали свою землю от московского царства и Османской империи.

Для создания сайта лицеисты и кадеты использовали исторические источники, включая научные материалы музейно-образовательного отдела Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость». Проект реализован в рамках совместной литовско-польско-украинской инициативы «Боевое братство», с использованием технологий веб-дизайна и геоинформационных систем ArcGIS StoryMaps, которые также используются в командно-штабной игре Киберджура.

Проект поддерживается маршалком Нижнесилезского воеводства Павлом Ганчаржем и и.о. председателя Львовского областного совета Юрием Холодом, которые активно способствуют развитию международного сотрудничества и культурного обмена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.