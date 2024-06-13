Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии 7 вакантных должностей

Суд ищет начальника отдела, главного и ведущих специалистов.

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть вакантные должности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди них:

- начальника отдела управления персоналом и антикоррупционного мониторинга*,

- главного специалиста отдела управления персоналом и антикоррупционного мониторинга*,

- ведущего специалиста отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*,

- ведущего консультанта (канцелярия),

- водителя,

- помощника судьи,

- секретаря судебного заседания*.

*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.

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