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Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність 7 вакантних посад

21:10, 13 червня 2024
Суд шукає начальника відділу, головного та провідних спеціалістів.
Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність 7 вакантних посад
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Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є вакантні посади. Про це інформує пресслужба суду.

Серед них:

- начальника відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу*,

- головного спеціаліста відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу*,

- провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень*,

- провідного консультанта (канцелярія),

- водія,

- помічника судді,

- секретаря судового засідання*.

*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.

«Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.

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