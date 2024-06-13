Убийство 9-летней украинки в Германии: полиция нашла одного из подозреваемых

Один из подозреваемых в убийстве 9-летней украинки представил алиби.

Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины. В убийстве подозревают двух мужчин: бывшего парня ее матери Андрея из Молдовы и их 55-летнего соседа Геннадия из Украины.

По данным Bild, 13 июня, украинец связался с журналистами и опроверг подозрения. Он представил штампы в паспорте, чек, а также новые зубы как свидетельство того, что все последние дни он был в Стамбуле, где проходил лечение у стоматолога.

Также издание отмечает, что мужчина уже дал показания полиции ФРГ. Он признал, что раньше состоял в связи с матерью девочки. Они познакомились два года назад в Германии и пробыли парой пять месяцев.

В источнике добавляют, что размолвка не была мирной, мужчина даже угрожал женщине. Но с самой Валерией у него были «хорошие отношения», а ее гибель «ранит мне сердце», заявил украинец.

Андрей из Молдовы постоянно проживал в Праге. По данным издания, в день убийства он прибыл в Дебельн и пытался связаться с матерью девочки. Его до сих пор не могут найти ни чешские, ни немецкие правоохранители.

Фото: Bild

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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