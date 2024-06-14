В Финляндии в ТРЦ мужчина напал с ножом на 12-летнего ребенка

Подозреваемый в нападении имеет опыт работы с ультраправыми экстремистскими движениями.

Источник фото: Yle

В Финляндии полиция расследует нападение с ножом на 12-летнего ребенка иностранного происхождения, которое произошло в торговом центре Valkea в городе Оулу на северо-западе страны. По данным Yle, вечером в четверг мужчина напал на ребенка и попытался ранить еще одного человека, однако ему этого не удалось из-за быстрой реакции свидетелей и охраны магазина.

Состояние раненого ребенка серьезное, но стабильное. Полиция заявила, что нападавшему около 30 лет и он имеет связи с правоэкстремистскими движениями. Пострадавший ребенок имеет гражданство Финляндии, но является иностранного происхождения.

По данным Yle, подозреваемого зовут Себастьян Лямся. У него уже были проблемы с законом, в частности, он имеет приговор за нападение в библиотеке в Ювяскюля и ранее оказывался под судом из-за инцидента с перцовым баллончиком в Оулу. Также он привлекал внимание правоохранителей из-за связей с правоэкстремистскими группами.

Подозреваемому будут избирать меру пресечения в понедельник. Расследование этого инцидента передано на центральный уровень полиции с местного.

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