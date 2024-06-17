Нападение на 12-летнего ребенка в Финляндии: суд арестовал 33-летнего подозреваемого

В Финляндии оставили под стражей нападавшего, который ранил ножом ребенка в ТРЦ Valkea.

Источник фото: Yle

Окружной суд Оулу оставил под арестом 33-летнего гражданина Финляндии, который на прошлой неделе напал с ножом на 12-летнего ребенка иммигрантского происхождения в торгово-развлекательном центре Valkea, тяжело ранив его. Об этом сообщает Yle.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в ножевом нападении. Мужчину будут судить за двойное покушение на убийство.

Подозреваемый в зале суда не скрывал свое лицо от камер.

Согласно неофициальным сообщениям, нападавшим является 33-летний Юхани Себастьян Лямся, который ранее уже был судим и имел связи с крайне правыми движениями, в частности с организацией "Нордическое движение сопротивления" (Pohjoimaissen Vastarintaliikki), которую запретили как неонацистскую.

В 2013 году Лямся был осужден за ножевое нападение в библиотеке в Ювяскюля во время презентации книги о крайне правых движениях в Финляндии.

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