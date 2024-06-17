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Тело нашли в мешке: в Германии жестоко убили бывшую судью из Казахстана

15:33, 17 июня 2024
Тело нашли в карьере, а перед смертью женщина подверглась насилию.
Тело нашли в мешке: в Германии жестоко убили бывшую судью из Казахстана
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В Германии была убита 40-летняя Айгуль Сайлыбаева, которая ранее работала судьей Сарыаркинского района Астаны. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела дочь в детский сад. С тех пор ее никто не видел.

По данным издания, 16 июня, ее тело нашли в карьере Эрлахе на окраине города. Труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию.

В доме женщины прошли обыски.

Также в издании добавляют, что одновременно с Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сам ребенок цел и передан на попечение родственникам. В Германию из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой.

По словам брата, сестра жаловалась на домашнее насилие. Сейчас продолжаются поиски Донцовой и устанавливается связь между двумя исчезновениями.

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