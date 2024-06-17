В этом году предусмотрено $625 миллионов на выплаты ВПЛ, — Ирина Верещук

В этом году 625 миллионов долларов предусмотрено именно на денежные выплаты украинцам уязвимых категорий.

В этом году 625 миллионов долларов предусмотрено на денежные выплаты внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Я знаю, что в этом году 625 миллионов долларов предусмотрено именно на денежные выплаты нашим людям уязвимых категорий. Я очень прошу продолжать такие программы», – отметила она.

Ирина Верещук отметила надежную поддержку международных партнеров и доноров. В частности, USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF и т.д.

По ее словам, именно благодаря этим организациям с момента полномасштабного вторжения украинцы получили 2 миллиарда долларов США денежной помощи, а половина этих средств была направлена ​​на поддержку ВПЛ.

«Денежная поддержка – это быстрый, простой и гибкий инструмент гуманитарного реагирования. Поэтому он очень эффективен», – акцентировала Верещук.

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