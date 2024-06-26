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«Вкрадений поцілунок» Верховний суд Іспанії визнав сексуальним домаганням

17:39, 26 червня 2024
Верховний суд визнав поцілунок без згоди сексуальним насильством у справі проти поліцейського Андалусії.
«Вкрадений поцілунок» Верховний суд Іспанії визнав сексуальним домаганням
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Верховний суд Іспанії підтримав рішення нижчої інстанції, яке визначає, що поцілунок без згоди іншої сторони може вважатися сексуальним домаганням. Про це повідомляє Barron's.

Верховний суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції південного регіону Андалусії, який визнав офіцера поліції винним у сексуальному насильстві за те, що він поцілував жінку в щоку без її згоди, коли вона перебувала під поліцейською вартою. Поліцейського засудили до одного року і дев'яти місяців ув'язнення.

«Так званий «вкрадений поцілунок», а отже, без явної чи неявної згоди, фактично є сексуальним насильством… Очевидно, що швидкоплинний контакт поцілунку без згоди є тілесним вторгненням», – йдеться в рішенні суду. Суд також зазначив, що злочин має місце, навіть якщо жінка не сказала «ні». Ключовим аспектом є відсутність згоди, що означає сексуальну агресію.

Це питання стало особливо актуальним в Іспанії після інциденту з колишнім головою футбольної федерації Луїсом Рубіалесом, який під час церемонії нагородження поцілував футболістку Дженні Ермосо в губи. Рубіалес стверджував, що поцілунок був за згодою, але Ермосо це заперечила й подала до суду, стверджуючи, що на неї чинили тиск, щоб захищати його як під час зворотного рейсу з Австралії, так і під час подальшої командної відпустки на Ібіцу на Балеарських островах.

Прокуратура вимагає для Рубіалеса два з половиною роки позбавлення волі – один рік за сексуальне насильство і 18 місяців за примушування.

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