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КСУ перевіряє конституційність приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

19:31, 19 липня 2024
На думку заявниці, оспорюваними законодавчими приписами звужено зміст та обсяг її прав, унаслідок чого порушено її право власності.
КСУ перевіряє конституційність приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат
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Перший сенат КСУ 17 липня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Ковальчук Людмили Петрівни. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

 Як зазначила суддя-доповідач у справі Ольга Совгиря, заявниця звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність пункт 3 розділу ІІ ,,Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII зі змінами (далі – Закон № 1774).

Оспорюваними приписами Закону № 1774 установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для  визначення посадових окладів та заробітної плати  працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів  України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з  1 січня 2017 року.

Заявниця стверджує, що внаслідок застосування судами України пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону № 1774 фактично зменшено розмір підвищення до пенсії порівняно з раніше встановленим статтею 39 Закону України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28  лютого 1991 року № 796–ХІІ зі змінами. На її думку, оспорюваними приписами Закону № 1774 звужено зміст та обсяг її прав, унаслідок чого порушено її право власності, гарантоване частинами першою, четвертою статті 41 Конституції України.

Суддя-доповідач повідомила, що Перший сенат також розглядає справу за конституційною скаргою Лінкевич Олени Павлівни, предметом конституційного контролю в якій є однакові питання.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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