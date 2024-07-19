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КСУ проверяет конституционность предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат

19:31, 19 июля 2024
По мнению заявительницы, оспариваемыми законодательными предписаниями сужены содержание и объем ее прав, в результате чего нарушено ее право собственности.
КСУ проверяет конституционность предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат
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Первый сенат КСУ 17 июля на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Ковальчук Людмилы Петровны. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Как отметила судья-докладчик по делу Ольга Совгиря, заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность пункт 3 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII с изменениями (далее – Закон № 1774).

Оспариваемыми предписаниями Закона № 1774 установлено, что минимальную заработную плату после вступления в силу настоящего Закона не применяют как расчетную величину для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий; до внесения изменений в законы Украины относительно неприменения минимальной заработной платы как расчетной величины ее применяют в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, с 1 января 2017 года.

Заявительница утверждает, что вследствие применения судами Украины пункта 3 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона № 1774 фактически уменьшен размер повышения к пенсии по сравнению с ранее установленным статьей 39 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" от 28 февраля 1991 года № 796-XII с изменениями. По ее мнению, оспариваемыми предписаниями Закона № 1774 сужены содержание и объем его прав, в результате чего нарушено ее право собственности, гарантированное частями первой, четвертой статьи 41 Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщила, что Первый сенат также рассматривает дело по конституционной жалобе Линкевич Елены Павловны, предметом конституционного контроля, в которой есть одинаковые вопросы.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

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