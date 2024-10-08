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У Києві під час прогулянки жінка виявила предмет, схожий на міну, фото

20:38, 8 жовтня 2024
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
У Києві під час прогулянки жінка виявила предмет, схожий на міну, фото
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У поліції Києві повідомляють про те що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення від громадянки, яка під час прогулянки помітила предмет, схожий на міну.

За потрібною адресою інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • повідомити про знахідку на спецлінію 112;
  • попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч та позначити або обгородити його;
  • очікувати рятувальників на безпечній відстані від місця знаходження предмета.

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