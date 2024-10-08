У Києві у цеху студент без оформлення отримав перелом гомілки – судитимуть директора меблевого підприємства

Хлопець підпрацьовував вантажником на меблевому підприємстві і під час розвантаження мдф-плита впала йому на ногу.

У Києві перед судом постане директор одного із меблевих підприємств, на цеху якого 19-річний студент без оформлення працював вантажником та отримав перелом гомілки. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Там зазначили, що досудовим розслідуванням було встановлено, що студента одного з київських університетів без укладання з ним жодних договорів, без проведення інструктажів та без здійснення належного контролю за працівником допустили до роботи у меблевому цеху. Там хлопець підпрацьовував вантажником.

«Під час виконання розвантажувальних робіт мдф-плита впала йому на ногу, у зв’язку з чим працівник отримав переломи правої гомілки, що належить до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що до суду скерували обвинувальний акт відносно директора меблевого підприємства Києва за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, яке заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 271 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років.

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