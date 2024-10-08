У Сумах викрили директора фонду з дружиною, які торгували посвідченнями волонтерів для виїзду за кордон

До своєї схеми зловмисники залучили двох спільників.

У Сумах правоохоронці повідомили про підозру директорові фонду та трьом його спільникам, які торгували посвідченнями учасників благодійної організації та організовували виїзд з України для військовозобов’язаних.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, у липні 2022 року подружжя заснувало благодійну організацію. Очолив її чоловік, його дружина стала заступницею директора.

З метою незаконного збагачення директор фонду організував схему, відповідно до якої він спільно з дружиною за грошову винагороду не лише видавали підроблені посвідчення ухилянтам, а й сприяли безперешкодному виїзду за межі України.

«Окрім дружини директорові фонду також допомагали в злочинній діяльності волонтер вказаної благодійної організації, та іще один сумчанин, які підшукували клієнтів та виступали посередниками», - пишуть у прокуратурі.

Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України підозрювані оцінювали в 8000 доларів, волонтерське посвідчення коштувало ухилянтам 500 євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.