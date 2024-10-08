В Сумах разоблачили директора фонда с женой, торговавших удостоверениями волонтеров для выезда за границу

К своей схеме злоумышленники привлекли двух сообщников.

В Сумах правоохранители сообщили о подозрении директору фонда и трем его сообщникам, которые торговали удостоверениями участников благотворительной организации и организовывали выезд из Украины для военнообязанных.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в июле 2022 года супруги основали благотворительную организацию. Возглавил ее муж, его жена стала заместителем директора.

С целью незаконного обогащения директор фонда организовал схему, согласно которой он совместно с супругой за денежное вознаграждение не только выдавали поддельные удостоверения уклонистам, но и способствовали беспрепятственному выезду за пределы Украины.

«Кроме жены директору фонда также помогали в преступной деятельности волонтер указанной благотворительной организации, и еще один сумчанин, которые подыскивали клиентов и выступали посредниками, - пишут в прокуратуре.

Услуги при содействии в беспрепятственном выезде за пределы Украины подозреваемые оценивали в 8000 долларов, волонтерское удостоверение обошлось уклонистам в 500 евро.

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