В Киеве в цеху студент без оформления получил перелом голени – будут судить директора мебельного предприятия

Парень подрабатывал грузчиком на мебельном предприятии и при разгрузке мдф-плита упала ему на ногу.

В Киеве перед судом предстанет директор одного из мебельных предприятий, на цехе которого 19-летний студент без оформления работал грузчиком и получил перелом голени. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Там отметили, что досудебным расследованием было установлено, что студента одного из киевских университетов без заключения с ним никаких договоров, без проведения инструктажей и без надлежащего контроля за работником было допущено к работе в мебельном цехе. Там парень подрабатывал грузчиком.

«При выполнении разгрузочных работ мдф-плита упала ему на ногу, в связи с чем работник получил переломы правой голени, что относится к телесным повреждениям средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в суд направили обвинительный акт в отношении директора мебельного предприятия Киева за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда служебным лицом предприятия, которое причинило вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 271 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы до двух лет.

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