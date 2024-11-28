Ракетний обстріл Києва — у Дарницькій РДА показали наслідки ракетної атаки, фото

Уламки збитої ракети впали на території місцевого промислового підприємства.

Фото: Микола Калашник

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Зранку 28 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами. Однією з цілей став Київ.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 з половиною годин. Відомо про падіння уламків в двох районах столиці - в Дніпровському та Дарницькому.

У Дарницькій РДА показали наслідки ракетної атаки.

Зокрема, повідомляється, що уламки збитої ракети без подальшого загоряння впали на подвірʼя місцевого промислового підприємства.

Від вибухової хвилі вилетіли шибки вікон та дверей, пошкоджено ворота, лобове скло вантажного автомобіля. Решта – на відкриту місцевість та не завдала шкоди.

На місці працює слідчо-оперативно група. Також підприємству надано розʼяснення про порядок компенсації за отриману шкоду внаслідок дій РФ.

Фото: Микола Калашник

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