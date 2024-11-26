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У Тернополі зловмисник обмалював написами фасади 17 церков, фото

08:48, 26 листопада 2024
Настоятелі церков заявили у поліцію про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд.
У Тернополі зловмисник обмалював написами фасади 17 церков, фото
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Правоохоронці повідомили про те, що розшукали чоловіка, який може бути причетний до пошкодження фасадів 17 церков у Тернополі наприкінці жовтня.

Як йдеться у повідомленні поліції, упродовж однієї доби до Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд. Тоді правоохоронці встановили, що загалом вночі було «розмальовано» 17 церков у мікрорайонах «Сонячний» та «Канада».

Під час комплексу слідчих дій працівники кримінальної поліції розшукали особу, який може бути причетний до злочину.

«Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає», - зазначили у поліції.

У чоловіка правоохоронці вилучили речові докази – аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон. Речі направили на експертизу.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За вчинення таких дій передбачена відповідальність — від штрафу до п’яти років обмеження волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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поліція Тернопіль

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