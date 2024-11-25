У Яремче дрифтувальники пошкодили стадіон «Карпати» – відео

Поліцейські затримали чотирьох молодиків.

У Яремче зловмисники, керуючи автомобілями, заїхали на територію стадіону «Карпати» та пошкодили спортивне покриття і лавку для тренерів під час дрифту. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію «102» від директора Яремчанського ліцею № 1. Оперативно відреагувавши на звернення, поліцейські негайно виїхали на місце події. Оглянувши територію, правоохоронці вилучили речові докази та отримали відеозаписи з камер спостереження.

За кілька годин співробітники поліції встановили транспортні засоби, що брали участь у правопорушенні, та ідентифікували осіб, які ними керували. Як з'ясувалося, це чотири місцеві молодики 1999-2003 років народження. Один із них уже мав проблеми із законом.

Всі правопорушники були знайдені за місцями їх проживання, доставлені до відділення поліції та визнали свою провину.

На даний момент поліцейські призначили експертизу для визначення розміру збитків, а також триває перевірка для визначення подальших правових кроків.

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