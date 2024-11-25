В Яремче дрифтовальщики повредили стадион «Карпаты» – видео

Полицейские задержали четырех молодых людей.

В Яремче злоумышленники, управляя автомобилями, заехали на территорию стадиона «Карпаты» и повредили спортивное покрытие и скамейку для тренеров во время дрифта. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Сообщение об инциденте поступило на линию «102» от директора Яремчанского лицея № 1. Оперативно отреагировав на обращение, полицейские немедленно выехали на место происшествия. Осмотрев территорию, правоохранители изъяли вещественные доказательства и получили видеозаписи с камер наблюдения.

За несколько часов сотрудники полиции установили транспортные средства, участвовавшие в правонарушении, и идентифицировали лиц, которые ими управляли. Как выяснилось, это четыре местных молодых человека 1999-2003 годов рождения. Один из них уже имел проблемы с законом.

Все правонарушители были найдены по местам их проживания, доставлены в отделение полиции и признали свою вину.

На данный момент полицейские назначили экспертизу для определения размера ущерба, а также продолжается проверка для определения дальнейших правовых шагов.

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