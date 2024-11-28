У Раді зареєстрували законопроект, який скасовує права орендарів на позаконкурентний викуп майна

В Україні пропонують змінити правила приватизації державного та комунального майна, переданого в оренду. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12230, який має на меті усунути корупційні ризики та підвищити ефективність управління активами. Головним комітетом з опрацювання визначено Комітет з питань економічного розвитку. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.
«Це потужний інструмент для боротьби з корупцією та підвищення ефективності управління державними та комунальними активами, який сприятиме економічному розвитку країни, – розповідає один з авторів проекту, заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.
Основні положення законопроєкту:
Автори законопроєкту зазначають, що позаконкурентний викуп часто використовується для заниження вартості майна. З 2019 до серпня 2024 року в Україні через викуп приватизовано 36,47% комунальних об’єктів, що принесло бюджету лише 944,78 млн грн із 3,77 млрд грн загальних надходжень. Потенційні втрати через непрозорість оцінюються у 582,93 млн грн.
Нові правила сприятимуть зниженню корупції, залученню добросовісних інвесторів і зростанню доходів місцевих бюджетів. Це дозволить направити більше коштів на соціальні та інфраструктурні проєкти, а також забезпечити економічний розвиток громад.
Законопроєкт отримав підтримку експертів та представників Комітету з питань економічного розвитку. Як зазначив один із авторів ініціативи, заступник голови Комітету Олексій Мовчан, це «потужний крок до прозорості та справедливості в управлінні державним майном».
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