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У Раді зареєстрували законопроект, який скасовує права орендарів на позаконкурентний викуп майна

10:36, 28 листопада 2024
У Раді пропонують змінити правила приватизації для боротьби з корупцією.
У Раді зареєстрували законопроект, який скасовує права орендарів на позаконкурентний викуп майна
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В Україні пропонують змінити правила приватизації державного та комунального майна, переданого в оренду. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12230, який має на меті усунути корупційні ризики та підвищити ефективність управління активами. Головним комітетом з опрацювання визначено Комітет з питань економічного розвитку. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

«Це потужний інструмент для боротьби з корупцією та підвищення ефективності управління державними та комунальними активами, який сприятиме економічному розвитку країни, – розповідає один з авторів проекту, заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Основні положення законопроєкту:

  • Скасування права на позаконкурентний викуп. Згідно з чинним законодавством, орендарі, які здійснили поліпшення майна на понад 25% його ринкової вартості, мають право викупити його без аукціону. Новий законопроєкт скасовує цю можливість.
  • Пріоритет орендарів на аукціоні. Орендарі, які провели поліпшення, матимуть переважне право на придбання майна, але тільки через відкритий аукціон.
  • Відкритість процесу. Усі об’єкти виставлятимуться на приватизацію через систему «Прозорро.Продажі».
  • Перехідний період. Орендарі, які вже розпочали процедуру викупу, матимуть рік на її завершення.

Автори законопроєкту зазначають, що позаконкурентний викуп часто використовується для заниження вартості майна. З 2019 до серпня 2024 року в Україні через викуп приватизовано 36,47% комунальних об’єктів, що принесло бюджету лише 944,78 млн грн із 3,77 млрд грн загальних надходжень. Потенційні втрати через непрозорість оцінюються у 582,93 млн грн.

Нові правила сприятимуть зниженню корупції, залученню добросовісних інвесторів і зростанню доходів місцевих бюджетів. Це дозволить направити більше коштів на соціальні та інфраструктурні проєкти, а також забезпечити економічний розвиток громад.

Законопроєкт отримав підтримку експертів та представників Комітету з питань економічного розвитку. Як зазначив один із авторів ініціативи, заступник голови Комітету Олексій Мовчан, це «потужний крок до прозорості та справедливості в управлінні державним майном».

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Верховна Рада України законопроект приватизація

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