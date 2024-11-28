У Раді зареєстрували законопроект, який скасовує права орендарів на позаконкурентний викуп майна

У Раді пропонують змінити правила приватизації для боротьби з корупцією.

В Україні пропонують змінити правила приватизації державного та комунального майна, переданого в оренду. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12230, який має на меті усунути корупційні ризики та підвищити ефективність управління активами. Головним комітетом з опрацювання визначено Комітет з питань економічного розвитку. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

«Це потужний інструмент для боротьби з корупцією та підвищення ефективності управління державними та комунальними активами, який сприятиме економічному розвитку країни, – розповідає один з авторів проекту, заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Основні положення законопроєкту:

Скасування права на позаконкурентний викуп. Згідно з чинним законодавством, орендарі, які здійснили поліпшення майна на понад 25% його ринкової вартості, мають право викупити його без аукціону. Новий законопроєкт скасовує цю можливість.

Пріоритет орендарів на аукціоні. Орендарі, які провели поліпшення, матимуть переважне право на придбання майна, але тільки через відкритий аукціон.

Відкритість процесу. Усі об’єкти виставлятимуться на приватизацію через систему «Прозорро.Продажі».

Перехідний період. Орендарі, які вже розпочали процедуру викупу, матимуть рік на її завершення.

Автори законопроєкту зазначають, що позаконкурентний викуп часто використовується для заниження вартості майна. З 2019 до серпня 2024 року в Україні через викуп приватизовано 36,47% комунальних об’єктів, що принесло бюджету лише 944,78 млн грн із 3,77 млрд грн загальних надходжень. Потенційні втрати через непрозорість оцінюються у 582,93 млн грн.

Нові правила сприятимуть зниженню корупції, залученню добросовісних інвесторів і зростанню доходів місцевих бюджетів. Це дозволить направити більше коштів на соціальні та інфраструктурні проєкти, а також забезпечити економічний розвиток громад.

Законопроєкт отримав підтримку експертів та представників Комітету з питань економічного розвитку. Як зазначив один із авторів ініціативи, заступник голови Комітету Олексій Мовчан, це «потужний крок до прозорості та справедливості в управлінні державним майном».

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