В Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества

В Раде предлагают изменить правила приватизации для борьбы с коррупцией.

В Украине предлагают изменить правила приватизации государственного и коммунального имущества, переданного в аренду. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12230, который имеет целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. Главным комитетом по обработке определен Комитет по вопросам экономического развития. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Это мощный инструмент для борьбы с коррупцией и повышения эффективности управления государственными и коммунальными активами, который будет способствовать экономическому развитию страны, - рассказывает один из авторов проекта, заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.

Основные положения законопроекта:

Отмена права на внеконкурентный выкуп. Согласно действующему законодательству, арендаторы, которые осуществили улучшение имущества на более 25% его рыночной стоимости, имеют право выкупить его без аукциона. Новый законопроект отменяет эту возможность.

Приоритет арендаторов на аукционе. Арендаторы, которые провели улучшения, будут иметь преимущественное право на приобретение имущества, но только через открытый аукцион.

Открытость процесса. Все объекты будут выставляться на приватизацию через систему «Прозорро.Продажи».

Переходный период. Арендаторы, которые уже начали процедуру выкупа, будут иметь год на ее завершение.

Авторы законопроекта отмечают, что внеконкурентный выкуп часто используется для занижения стоимости имущества. С 2019 по август 2024 года в Украине через выкуп приватизировано 36,47% коммунальных объектов, что принесло бюджету лишь 944,78 млн грн из 3,77 млрд грн общих поступлений. Потенциальные потери из-за непрозрачности оцениваются в 582,93 млн грн.

Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов. Это позволит направить больше средств на социальные и инфраструктурные проекты, а также обеспечить экономическое развитие общин.

Законопроект получил поддержку экспертов и представителей Комитета по вопросам экономического развития. Как отметил один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан, это «мощный шаг к прозрачности и справедливости в управлении государственным имуществом».

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