В Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества

В Украине предлагают изменить правила приватизации государственного и коммунального имущества, переданного в аренду. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12230, который имеет целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. Главным комитетом по обработке определен Комитет по вопросам экономического развития. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
«Это мощный инструмент для борьбы с коррупцией и повышения эффективности управления государственными и коммунальными активами, который будет способствовать экономическому развитию страны, - рассказывает один из авторов проекта, заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.
Основные положения законопроекта:
Авторы законопроекта отмечают, что внеконкурентный выкуп часто используется для занижения стоимости имущества. С 2019 по август 2024 года в Украине через выкуп приватизировано 36,47% коммунальных объектов, что принесло бюджету лишь 944,78 млн грн из 3,77 млрд грн общих поступлений. Потенциальные потери из-за непрозрачности оцениваются в 582,93 млн грн.
Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов. Это позволит направить больше средств на социальные и инфраструктурные проекты, а также обеспечить экономическое развитие общин.
Законопроект получил поддержку экспертов и представителей Комитета по вопросам экономического развития. Как отметил один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан, это «мощный шаг к прозрачности и справедливости в управлении государственным имуществом».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.