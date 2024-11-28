Практика судов
  1. В Украине

В Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества

10:36, 28 ноября 2024
В Раде предлагают изменить правила приватизации для борьбы с коррупцией.
В Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают изменить правила приватизации государственного и коммунального имущества, переданного в аренду. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12230, который имеет целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. Главным комитетом по обработке определен Комитет по вопросам экономического развития. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Это мощный инструмент для борьбы с коррупцией и повышения эффективности управления государственными и коммунальными активами, который будет способствовать экономическому развитию страны, - рассказывает один из авторов проекта, заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.

Основные положения законопроекта:

  • Отмена права на внеконкурентный выкуп. Согласно действующему законодательству, арендаторы, которые осуществили улучшение имущества на более 25% его рыночной стоимости, имеют право выкупить его без аукциона. Новый законопроект отменяет эту возможность.
  • Приоритет арендаторов на аукционе. Арендаторы, которые провели улучшения, будут иметь преимущественное право на приобретение имущества, но только через открытый аукцион.
  • Открытость процесса. Все объекты будут выставляться на приватизацию через систему «Прозорро.Продажи».
  • Переходный период. Арендаторы, которые уже начали процедуру выкупа, будут иметь год на ее завершение.

Авторы законопроекта отмечают, что внеконкурентный выкуп часто используется для занижения стоимости имущества. С 2019 по август 2024 года в Украине через выкуп приватизировано 36,47% коммунальных объектов, что принесло бюджету лишь 944,78 млн грн из 3,77 млрд грн общих поступлений. Потенциальные потери из-за непрозрачности оцениваются в 582,93 млн грн.

Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов. Это позволит направить больше средств на социальные и инфраструктурные проекты, а также обеспечить экономическое развитие общин.

Законопроект получил поддержку экспертов и представителей Комитета по вопросам экономического развития. Как отметил один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан, это «мощный шаг к прозрачности и справедливости в управлении государственным имуществом».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект приватизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2025 году заработает цифровая ВЛК: данные о годности и состоянии здоровья мужчин будут брать автоматически из медучреждений, где они осматриваются

После того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться в ЕСОЗ, а в случае отсутствия хронических заболеваний и нареканий будет указываться отметка о годности.

Верховный Суд высказался по поводу способа реализации права лица на переход с одного вида пенсии на другой

Гарантии реализации права человека на переход с одного вида пенсии на другой – позиция Верховного Суда.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет шеф-редактора Святослава Пограничного с Днем рождения!

Поздравляем шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Леонидовича Пограничного с Днем рождения!

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны

Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва