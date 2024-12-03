У ЗСУ зробили перший крок у цифровізації медичної документації

Первинна медична картка тепер у гаджеті.

Джерело фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

У підрозділах Збройних Сил України розпочато апробацію рішення для ведення форм первинної медичної документації за допомогою гаджетів.

Про це заявили у командуванні Медсил ЗСУ.

«На виконання поставлених Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України завдань щодо цифровізації, а також в рамках реалізації програми «Збереження життя та здоровʼя військовослужбовців» ініційованою Головнокомандувачем ЗСУ, розпочато апробацію рішення для ведення форм первинної медичної документації за допомогою гаджетів. Системне забезпечення доступне наразі лише для підрозділів Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перші зразки первинних медичних карток з «Ролі 1» вже передані до Медичної інформаційної системи ЗСУ.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ наголошують, що попереду ще дуже довгий шлях, але перший крок у цифровізації вже зроблено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.