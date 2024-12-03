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В ВСУ сделали первый шаг в цифровизации медицинской документации

13:40, 3 декабря 2024
Первичная медицинская карта теперь в гаджете.
В ВСУ сделали первый шаг в цифровизации медицинской документации
Источник фото: Территориальная оборона ВСУ/Facebook
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В подразделениях Вооруженных Сил Украины начата апробация решения для ведения форм первичной медицинской документации с помощью гаджетов.

Об этом заявили в командовании Медсил ВСУ.

«Во исполнение поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задач по цифровизации, а также в рамках реализации программы «Сохранение жизни и здоровья военнослужащих» инициированной Главнокомандующим ВСУ, начата апробация решения по ведению форм первичной медицинской документации с помощью гаджетов. Системное обеспечение доступно сейчас только для подразделений Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые образцы первичных медицинских карточек из «Роли 1» уже переданы в Медицинскую информационную систему ВСУ.

В Командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что впереди еще очень длинный путь, но первый шаг в цифровизации уже сделан.

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