В ВСУ сделали первый шаг в цифровизации медицинской документации

Первичная медицинская карта теперь в гаджете.

Источник фото: Территориальная оборона ВСУ/Facebook

В подразделениях Вооруженных Сил Украины начата апробация решения для ведения форм первичной медицинской документации с помощью гаджетов.

Об этом заявили в командовании Медсил ВСУ.

«Во исполнение поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задач по цифровизации, а также в рамках реализации программы «Сохранение жизни и здоровья военнослужащих» инициированной Главнокомандующим ВСУ, начата апробация решения по ведению форм первичной медицинской документации с помощью гаджетов. Системное обеспечение доступно сейчас только для подразделений Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые образцы первичных медицинских карточек из «Роли 1» уже переданы в Медицинскую информационную систему ВСУ.

В Командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что впереди еще очень длинный путь, но первый шаг в цифровизации уже сделан.

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