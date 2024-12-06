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З початку повномасштабної війни понад 1000 цивільних підірвалися на мінах РФ

17:52, 6 грудня 2024
333 людини загинули та 750 зазнали поранень.
З початку повномасштабної війни понад 1000 цивільних підірвалися на мінах РФ
Джерело фото: DRC
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Від початку широкомасштабного вторгнення на деокупованих територіях 1 083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. З них 333 загинули та 750 зазнали поранень.

Найбільш забрудненими звільненими територіями залишаються Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

Про це повідомили представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони на п’ятій оглядовій конференції (5RC) з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Королівстві Камбоджа в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.

У заході взяли участь представники 90 країн-учасниць, 12 країн-спостерігачок Оттавської конвенції та майже 20 делегацій різних міжнародних організацій.

Під час конференції українська делегація детально розповіла міжнародній спільноті про злочини РФ, пов'язані із застосуванням протипіхотних мін проти цивільного населення.

Також представники Міноборони поінформували про обстріли груп гуманітарного розмінування, які перешкоджають повноцінній реалізації заходів протимінної діяльності.

Відмітимо, що у 2024 році в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. Крім того, парк машин механізованого розмінування збільшився з лише двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 – у Державній спеціальній службі транспорту.

Зазначимо, що в Україні триває робота над створенням Реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та впроваджуються інноваційні рішення для ефективного розмінування територій.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

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ДСНС війна Міноборони

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