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С начала полномасштабной войны более 1000 гражданских подорвались на минах РФ

17:52, 6 декабря 2024
333 человека погибли и 750 получили ранения.
С начала полномасштабной войны более 1000 гражданских подорвались на минах РФ
Источник фото: DRC
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С начала широкомасштабного вторжения на деоккупированных территориях 1083 мирных жителей взорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения.

Самыми загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

Об этом сообщили представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны на пятой обзорной конференции (5RC) по имплементации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении, прошедшей в Королевстве Камбоджа в рамках саммита Сиемреап-Ангкор.

В мероприятии приняли участие представители 90 стран-участниц, 12 стран-наблюдателей Оттавской конвенции и около 20 делегаций различных международных организаций.

В ходе конференции украинская делегация подробно рассказала международному сообществу о преступлениях РФ, связанных с применением противопехотных мин против гражданского населения.

Также представители Минобороны проинформировали об обстрелах групп гуманитарного разминирования, которые препятствуюют полноценной реализации мер противоминной деятельности.

Отметим, что в 2024 году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. Кроме того, парк машин механизированного разминирования увеличился с только двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта.

Отметим, что в Украине идет работа над созданием Реестра территорий, загрязненных/вероятно загрязненных взрывоопасными предметами и внедряются инновационные решения для эффективного разминирования территорий.

Раньше Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

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ГСЧС война Минобороны

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