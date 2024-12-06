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Какие документы могут принимать нотариусы на хранение

17:34, 6 декабря 2024
Основной целью хранения является обеспечение оригинального состояния документов, защита от повреждений, утраты или несанкционированного доступа.
Какие документы могут принимать нотариусы на хранение
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какие документы могут принимать нотариусы на хранение.

Процедура приемки документов на хранение регламентируется главой 19 Закона Украины "О нотариате". Основной целью является гарантирование сохранения документов в их оригинальном виде, защита от потери, повреждения или несанкционированного доступа.

Нотаріус може приймати на зберігання:

  • Заповіти (до моменту їх виконання).
  • Договори та контракти.
  • Цінні папери.
  • Інші офіційні документи.

Документи, передані на зберігання, не повинні суперечити законодавству чи мати незаконний характер.

Сам процес передачі документів на зберігання регламентований законодавством і складається з кількох етапів:

Подання заяви

Особа, яка передає документ, звертається до нотаріуса із заявою, де зазначає перелік документів, умови та терміни зберігання.

Перевірка документів

Нотаріус перевіряє відповідність документів вимогам законодавства та наявність усіх необхідних реквізитів.

Складання опису документів

Опис складається у двох примірниках і підписується особою, яка здала документи на зберігання, та нотаріусом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий видається особі, яка здала документи на зберігання. За клопотанням зацікавленої особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані у присутності нотаріуса.

Видача свідоцтва про приймання документів на зберігання

Про приймання документів на зберігання нотаріус видає зацікавленій особі, яка здала їх, свідоцтво за встановленою формою, до якого додається примірник опису, якщо такий проводився.

Передача на зберігання

Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті у залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою нотаріуса.

Нотаріус несе відповідальність за цілісність та збереження прийнятих документів, а також гарантує  дотримання нотаріальної таємниці.

Нотаріус може повернути документи на вимогу зацікавленої особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноважених нею осіб у разі пред'явлення свідоцтва і примірника опису чи за рішенням суду.

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