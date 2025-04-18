Афідевіт замість довідок – як підтвердити факти для іноземних установ

Мін’юст пояснив, як правильно оформити афідевіт для використання за кордоном.

Фото з відкритих джерел

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Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо оформлення афідевітів — письмових урочистих заяв про наявність або відсутність певних фактів, що мають юридичне значення.

Афідевіт зазвичай потрібен для використання за кордоном, коли стандартні документи не можна легалізувати або апостилювати. Зокрема, це стосується довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або електронних документів без підпису чи печатки.

За допомогою афідевіту можна підтвердити:

місце проживання;

родинні зв’язки;

факт перебування або неперебування у шлюбі;

утримання дитини;

джерела фінансування;

досвід роботи тощо.

Оформленням афідевітів займаються як державні, так і приватні нотаріуси. Вони засвідчують справжність підпису на документі, але не підтверджують достовірність наведених у ньому фактів. Це важливе уточнення — нотаріус лише підтверджує, що підпис зроблено конкретною особою.

Водночас нотаріуси не можуть засвідчувати підпис на документах, у яких зазначені факти, підтвердження яких входить до компетенції інших державних органів — наприклад, про народження, смерть, укладення шлюбу, наявність хвороби, інвалідності чи право власності. Але виняток можливий, якщо такий документ призначено для подання за кордон.

В окремих випадках до афідевіту потрібно додавати документи, які підтверджують викладені факти — листи, квитанції, фото, витяги тощо. Ці матеріали підшиваються до основного документа. Наявність додатків має бути вказана у посвідчувальному написі нотаріуса.

Посвідчення підпису на афідевіті проводиться відповідно до форм, затверджених Мін’юстом у наказі від 22 грудня 2010 року № 3253/5.

Щоб оформити афідевіт, особі потрібно звернутися до державного нотаріуса або приватного з паспортом чи іншим посвідченням особи, а також з документами, які слугують доказами викладених фактів.

Засвідчення справжності підпису є платною процедурою. У приватних нотаріусів вартість визначається за домовленістю, а в державних — за ставками державного мита та додатковими платними послугами.

Варто пам’ятати, що афідевіти, складені в Україні для використання за кордоном, обов’язково мають пройти процедуру легалізації.

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