Афидевит вместо справок – как подтвердить факты для иностранных учреждений

Минюст объяснил, как правильно оформить афидевит для использования за рубежом.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины предоставило разъяснения по оформлению аффидевитов - письменных торжественных заявлений о наличии или отсутствии определенных фактов, имеющих юридическое значение.

Афидевит обычно нужен для использования за рубежом, когда стандартные документы нельзя легализовать или апостилировать. В частности, это касается справок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или электронных документов без подписи или печати.

С помощью аффидевита можно подтвердить:

- место жительства;

- родственные связи;

- факт пребывания или не пребывания в браке;

- содержание ребенка;

- источники финансирования;

- опыт работы и тому подобное.

Оформлением аффидевитов занимаются как государственные, так и частные нотариусы. Они удостоверяют подлинность подписи на документе, но не подтверждают достоверность приведенных в нем фактов. Это важное уточнение - нотариус лишь подтверждает, что подпись сделана конкретным лицом.

В то же время нотариусы не могут удостоверять подпись на документах, в которых указаны факты, подтверждение которых входит в компетенцию других государственных органов - например, о рождении, смерти, заключении брака, наличии болезни, инвалидности или праве собственности. Но исключение возможно, если такой документ предназначен для представления за границу.

В отдельных случаях к аффидевиту нужно добавлять документы, подтверждающие изложенные факты - письма, квитанции, фото, выписки и тому подобное. Эти материалы подшиваются к основному документу. Наличие приложений должно быть указано в удостоверяющей надписи нотариуса.

Удостоверение подписи на аффидевите проводится в соответствии с формами, утвержденными Минюстом в приказе от 22 декабря 2010 года № 3253/5.

Чтобы оформить аффидевит, лицу нужно обратиться к государственному нотариусу или частному с паспортом или другим удостоверением личности, а также с документами, которые служат доказательствами изложенных фактов.

Удостоверение подлинности подписи является платной процедурой. У частных нотариусов стоимость определяется по договоренности, а в государственных - по ставкам государственной пошлины и дополнительными платными услугами.

Стоит помнить, что аффидевиты, составленные в Украине для использования за рубежом, обязательно должны пройти процедуру легализации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.