Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба

Польша заявила об амбициозных планах – первой взлететь в украинское небо.

Фото: Википедия

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Польша стремится стать первой страной, которая возобновит авиасообщение с Украиной после открытия украинского воздушного пространства для гражданских самолетов. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль во время пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Украинская сторона знает нашу позицию: мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба (над Украиной - ред.) состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся PAŻP (Польское агентство воздушного движения - ред.) и польские авиалинии», - сказал Коваль.

Он отметил, что именно авиационный сектор Польши является одним из наиболее подготовленных к возобновлению сотрудничества с Украиной. В частности, уже состоялось два специализированных польско-украинских семинара, посвященных этой теме.

Коваль также отметил, что Польша рассматривает свое участие в восстановлении Украины через три основных направления: логистику, поддержку экспорта и поощрение инвестиций.

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