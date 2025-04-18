Практика судів
  1. В Україні

Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба

10:36, 18 квітня 2025
Польща заявила про амбітні плани – першою злетіти в українське небо.
Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба
Фото: Вікіпедія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща прагне стати першою країною, що відновить авіасполучення з Україною після відкриття українського повітряного простору для цивільних літаків. Про це заявив уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль під час пресконференції, передає «Укрінформ».

«Українська сторона знає нашу позицію: ми хочемо, щоб перший авіарейс після відкриття неба (над Україною – ред.) відбувся між Польщею та Україною. Це дуже важливий елемент, до якого готуються PAŻP (Польське агентство повітряного руху – ред.) і польські авіалінії», — сказав Коваль.

Він зазначив, що саме авіаційний сектор Польщі є одним із найбільш підготовлених до відновлення співпраці з Україною. Зокрема, вже відбулося два спеціалізовані польсько-українські семінари, присвячені цій темі.

Коваль також наголосив, що Польща розглядає свою участь у відбудові України через три основні напрями: логістику, підтримку експорту та заохочення інвестицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Польща авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, пропонується не призупиняти військову службу

Широка група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем зазначає, що наявність інституту призупинення військової служби лише заважає військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, повернутись до виконання військового обов’язку.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.

У конкурсі на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів залишається 706 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів апеляційних судів з цивільної та кримінальної спеціалізації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області