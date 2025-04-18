Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Дополнительные соглашения к договору аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенные иностранцем как арендодателем, ничтожны — КГС ВС

10:18, 18 апреля 2025
По делу, которое пересматривалось Верховным Судом, гражданка РФ не отчуждала земельный участок в срок, поэтому ее право собственности прекращается, а земельный участок подлежит конфискации.
Дополнительные соглашения к договору аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенные иностранцем как арендодателем, ничтожны — КГС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем по наследству и не отчуждённый им в течение года, подлежит конфискации по решению суда. Дополнительные соглашения к договору аренды такого земельного участка, заключённые иностранным гражданином в качестве арендодателя, являются ничтожными, поскольку нарушают публичный порядок и противоречат законодательному запрету для иностранцев быть арендодателями таких земельных участков.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле прокурор, ссылаясь на то, что ответчица, являющаяся гражданкой РФ, в порядке наследования после смерти матери получила право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, который был унаследован матерью ответчицы после смерти мужа, при жизни заключившего с обществом договор аренды земельного участка, не отчуждила этот участок в течение установленного законом одного года и заключила дополнительные соглашения к договору аренды этого земельного участка.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что поскольку истец как гражданка РФ, унаследовав право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, не отчуждила его в течение года, её право собственности на участок подлежит прекращению путём конфискации в пользу государства, а договоры аренды – прекращению, поскольку в таком случае права предыдущего владельца и обязанности третьих лиц в отношении этой земли не могут перейти к новому владельцу земельного участка.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части прекращения действия договора аренды земли и прекращения права аренды, в удовлетворении этих требований отказал. Своё судебное решение апелляционный суд мотивировал тем, что дополнительные соглашения к договору аренды нарушают публичный порядок, поскольку касаются земли, являющейся национальным достоянием, передача которой иностранцем в аренду запрещена законом, поэтому эти сделки являются ничтожными.

КГС ВС согласился с выводом апелляционного суда, указав, что закон запрещает иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность и требует, чтобы такие лица, получившие землю по наследству, отчуждали её в течение года. Если этого не произошло, право собственности прекращается путём конфискации по решению суда.

Земля является основным национальным достоянием, находящимся под особой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом (ст. 14 Конституции Украины).

Согласно частям 1, 2 ст. 228 ГК Украины, сделка считается нарушающей публичный порядок, если она была направлена на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, уничтожение, повреждение имущества физического или юридического лица, государства, Автономной Республики Крым, территориальной общины, незаконное завладение им.

Сделка, нарушающая публичный порядок, является ничтожной.

Публичный порядок – это публично-правовые отношения, имеющие императивный характер и определяющие основы общественного строя государства.

В деле, рассмотренном Верховным Судом, гражданка РФ не отчуждала земельный участок своевременно, поэтому её право собственности прекращается, а земельный участок подлежит конфискации.

Дополнительные соглашения к договору аренды земли, заключённые между ответчиками, нарушают публичный порядок, поскольку касаются земли сельскохозяйственного назначения как особо ценной категории, являющейся национальным достоянием и находящейся под особой охраной закона, владельцем спорного земельного участка была гражданка иностранного государства, которой законом запрещено передавать такой земельный участок в аренду, поэтому эти сделки являются ничтожными.

При этом следует учитывать, что дополнительное соглашение является сделкой, которая вносит изменения в уже существующий договор, и именно к дополнительному соглашению могут применяться, в частности, положения о ничтожности.

Ознакомиться с постановлением ВС от 12 марта 2025 по делу № 568/823/23 (производство № 61-13216св24) можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Стефанчук внес законопроект с новой редакцией закона об Омбудсмене, которым предлагается изменить порядок его назначения и увольнения

Спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами зарегистрировали новую редакцию закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу

Широкая группа депутатов во главе с Александром Завитневичем отмечает, что существование института приостановления военной службы только препятствует военнослужащим, совершившим СЗЧ или дезертирство, вернуться к исполнению воинского долга.

Сергей Ионушас зарегистрировал проект изменений в УПК о расширении возможностей проведения судебного разбирательства в отсутствие участников производства

В частности, с целью предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області