18 апреля – какой сегодня праздник и главные события

18 апреля: день памятников, радиолюбителей, печенья в форме зверей и жонглеров.

Фото: maximum.fm

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Сегодня, 18 апреля, в мире отмечают сразу несколько международных и национальных событий. В частности, это Международный день памятников и достопримечательностей, День газетного обозревателя, Международный день радиолюбителя, День распространения информации об аутизме среди взрослых, День независимости владельцев домашних животных и Международный день жонглеров.

В Украине также имеют место несколько тематических дат. Это День памятников истории и культуры, День основания Общества Красного Креста, а также День рождения газовой промышленности.

В разных странах мира в этот день отмечают:

в Японии - День изобретателя,

в Бразилии - День дружбы,

в США - День печенья в форме животных.

Православная церковь чтит память преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. В этом году 18 апреля также приходится на Страстную пятницу.

В этот день родились:

Ульяна Кравченко (Юлия Шнайдер) (1860-1947) - украинская писательница, поэтесса, педагог, активистка женского движения;

Юрий Шкрумеляк (1895-1965) - украинский поэт, переводчик, журналист и детский писатель;

Валентина Чистякова (1900-1984) - украинская актриса и педагог;

Джордж Герберт Гитчингс (1905-1998) - американский биохимик и фармаколог, лауреат Нобелевской премии;

Иван Катрушенко (1925-2012) - украинский живописец и график;

Николай Чурилов (1935-2014) - художник-постановщик анимационных фильмов.

События 18 апреля в истории:

1902 - Дания первой в мире начала использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

1906 - Землетрясение в Сан-Франциско унесло жизни 700 человек и оставило без крова более 250 тысяч человек.

1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1934 - В Техасе появилась первая прачечная-автомат.

1942 - Первая бомбардировка Японии американской авиацией.

1946 - Объявлено о роспуске Лиги Наций в связи с созданием ООН.

1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества и стала республикой.

1956 - Грейс Келли стала княгиней Монако, женившись на князе Ренье III.

1961 - В Киеве состоялась демонстрация против закрытия Андреевской церкви.

1966 - Первая цветная трансляция церемонии «Оскаров».

1968 - Лондонский мост продали американской компании, которая перевезла его в Аризону.

1995 - Киевсовет восстановил исторический герб Киева с изображением Архангела Михаила.

2008 - Ученые из Манчестерского университета создали самый маленький в мире транзистор на основе графена.

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