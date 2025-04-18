Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик посетил Украину и встретился с Зеленским — о чем говорили

Среди ключевых тем встречи – усилия по установлению длительного мира и американское предложение по прекращению огня.

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Президент Владимир Зеленский принял в Киеве конгрессмена Соединенных Штатов и сопредседателя Украинского кокуса в Конгрессе Брайана Фицпатрик.

Глава государства рассказал, что обсудил с Фицпатриком "усилие по установлению достойного и длительного мира, американское предложение о полном и безусловном прекращении огня и гарантии безопасности для Украины".

"Ключевыми темами обсуждения были усилия по установлению достойного и длительного мира, предложение США о полном и безусловном прекращении огня и гарантии безопасности для Украины. Мы благодарны Соединенным Штатам за поддержку Украины – за поддержку многих американских сердец, которые чувствуют, что российское зло не должно победить", - сообщил Зеленский.

Кроме того, речь шла о гарантиях безопасности для Украины, оборонной помощи, взаимодействии с Конгрессом и санкциях против России.

Сам конгрессмен не сообщал о визите в Украину и в последние дни не анонсировал подобные планы.

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