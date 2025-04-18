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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік відвідав Україну та зустрівся з Зеленським — про що говорили

08:44, 18 квітня 2025
Серед ключових тем зустрічі – зусилля для встановлення тривалого миру та американська пропозиція щодо припинення вогню.
Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік відвідав Україну та зустрівся з Зеленським — про що говорили
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві конгресмена Сполучених Штатів та співголову Українського кокусу в Конгресі Браяна Фіцпатріка.

Глава держави розповів, що обговорив із Фіцпатріком "зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України".

"Ключовими темами обговорення були зусилля щодо встановлення гідного та тривалого миру, пропозиція США щодо повного та безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України. Ми вдячні Сполученим Штатам за підтримку України – за підтримку багатьох американських сердець, які відчувають, що російське зло не повинно перемогти", - повідомив Зеленський у соцмережі.

Крім того, ішлося про гарантії безпеки для України, оборонну допомогу, взаємодію з Конгресом та санкції проти Росії. 

Сам конгресмен не повідомляв про візиту в Україну та в останні дні не анонсував таких планів. 

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США Україна війна Володимир Зеленський

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