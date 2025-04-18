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18 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:23, 18 квітня 2025
18 квітня: день пам’яток, радіоаматорів, печива у формі звірів і жонглерів.
18 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: maximum.fm
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Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають одразу кілька міжнародних і національних подій. Зокрема, це Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День газетного оглядача, Міжнародний день радіоаматора, День поширення інформації про аутизм серед дорослих, День незалежності власників домашніх тварин і Міжнародний день жонглерів.

В Україні також мають місце кілька тематичних дат. Це День пам’яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста, а також День народження газової промисловості.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • в Японії — День винахідника,
  • у Бразилії — День дружби,
  • у США — День печива у формі тварин.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. Цього року 18 квітня також припадає на Страсну п’ятницю.

Цього дня народилися:

Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер) (1860–1947) — українська письменниця, поетеса, педагогиня, активістка жіночого руху;

Юрій Шкрумеляк (1895–1965) — український поет, перекладач, журналіст і дитячий письменник;

Валентина Чистякова (1900–1984) — українська актриса й педагогиня;

Джордж Герберт Гітчінґс (1905–1998) — американський біохімік і фармаколог, лауреат Нобелівської премії;

Іван Катрушенко (1925–2012) — український живописець і графік;

Микола Чурилов (1935–2014) — художник-постановник анімаційних фільмів.

Події 18 квітня в історії:

1902 — Данія першою у світі почала використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1906 — Землетрус у Сан-Франциско забрав життя 700 людей і залишив без даху понад 250 тисяч осіб.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1934 — У Техасі з’явилася перша пральня-автомат.

1942 — Перше бомбардування Японії американською авіацією.

1946 — Оголошено про розпуск Ліги Націй у зв’язку зі створенням ООН.

1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності та стала республікою.

1956 — Грейс Келлі стала княгинею Монако, одружившись з князем Реньє III.

1961 — У Києві відбулась демонстрація проти закриття Андріївської церкви.

1966 — Перша кольорова трансляція церемонії "Оскарів".

1968 — Лондонський міст продали американській компанії, яка перевезла його до Аризони.

1995 — Київрада відновила історичний герб Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2008 — Вчені з Манчестерського університету створили найменший у світі транзистор на основі графену.

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