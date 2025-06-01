У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину біля дитячого майданчика – відео

Поліція затримала раніше судимого чоловіка, який стріляв під дією невстановлених препаратів.

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У Харкові затримали чоловіка, який стріляв біля дитячого майданчика. 31 травня близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги у військовій формі невідомий чоловік відкрив вогонь із автомата в бік дитячого майданчика. Свідки також чули звук, схожий на вибух.

Як повідомила поліція Харківської області, на місце події одразу виїхали керівництво та підрозділи місцевої поліції. Уже о 16:20 правоохоронці оголосили спеціальну операцію «Грім». Особу правопорушника було швидко встановлено: ним виявився раніше судимий чоловік, який, за попередніми даними, перебував під дією невстановлених препаратів. Незважаючи на вимоги поліцейських здатися, зловмисник відмовився вийти без спротиву.

У ході затримання спецпризначенці застосували спецзасоби та вогнепальну зброю. На щастя, обійшлося без постраждалих — ни правоохоронці, ні мешканці району не зазнали ушкоджень. Операцію завершили о 17:45, затриманого доставили до відділку для з’ясування всіх обставин.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Наразі триває слідство, поліція чекає на результати експертиз, що з’ясують, чи перебував чоловік під впливом заборонених речовин.

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