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Завершено другий етап повернення важкопоранених воїнів в межах стамбульських домовленостей, фото

14:36, 12 червня 2025
Володимир Зеленський повідомив про повернення захисників ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби з російського полону.
Завершено другий етап повернення важкопоранених воїнів в межах стамбульських домовленостей, фото
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Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне повернення додому українських військових, які перебували в російському полоні. Серед звільнених — бійці Збройних Сил, Нацгвардії та прикордонної служби. Усі вони потребують медичної допомоги, яка буде їм надана в повному обсязі.

«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога», — заявив глава держави.

Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих українських захисників. Президент наголосив, що держава продовжує працювати над тим, щоб повернути з полону кожного.

«Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні», — зазначив Зеленський.

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Україна обмін полоненими

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