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Українські кіберфахівці паралізували податкову та митницю Росії

13:45, 13 червня 2025
Українська розвідка атакувала російські податкові та митні сервіси.
Українські кіберфахівці паралізували податкову та митницю Росії
Фото: ukrinform
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Кіберфахівці Головного управління розвідки України з 10 по 12 червня 2025 року здійснили серію кібератак на цифрові ресурси Федеральної податкової та митної служб Росії, що спричинило тимчасовий параліч внутрішнього документообігу. Про це повідомило джерело в розвідці в коментарі Укрінформу.

У Федеральній митній службі РФ визнали факт DDoS-атаки, але применшили її наслідки, заявивши, що «інформаційний обмін із операторами зовнішньоекономічної діяльності був ускладнений». Окрім основних цілей, кібератаки зачепили пов’язані сервіси, серед яких:

  • «Контур» — провідна російська платформа для бухгалтерських і бізнес-сервісів;
  • «Честный знак» — національна система цифрового маркування товарів;
  • «ГосКлюч» — сервер для роботи з електронними підписами.

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