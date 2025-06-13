На Вінниччині через суд припинили оренду 26 гектарів промислових земель

Йдеться про дві ділянки загальною площею 26 га вартістю 45,6 млн грн, яку ТОВ орендувало строком на 20 років з комерційною метою.

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Рішенням Господарського суду Вінницької області задоволено позов Тульчинської окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договорів оренди земель промисловості та зобов’язання повернути земельні ділянки у комунальну власність Тульчинської міської ради. Про це повідомляє пресслужба суду.

Йдеться про дві ділянки загальною площею 26 га вартістю 45,6 млн грн, яку ТОВ у 2019 році орендувало строком на 20 років з комерційною метою.

Надалі, від 2022 року, орендар припинив здійснювати орендну плату до місцевого бюджету, створивши заборгованість у сумі 655 тисяч грн.

З огляду на порушення інтересів громади, прокуратура в судовому порядку ініціювала розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок Тульчинській міській громаді.

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