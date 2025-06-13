В Винницкой области через суд прекратили аренду 26 гектаров промышленных земель

Речь идет о двух участках общей площадью 26 га стоимостью 45,6 млн грн, которую ООО арендовало сроком на 20 лет в коммерческих целях.

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Решением Хозяйственного суда Винницкой области удовлетворен иск Тульчинской окружной прокуратуры к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договоров аренды земель промышленности и обязательстве вернуть земельные участки в коммунальную собственность Тульчинского городского совета.

Речь идет о двух участках общей площадью 26 га стоимостью 45,6 млн грн, которую ООО в 2019 году арендовало сроком на 20 лет в коммерческих целях.

В дальнейшем с 2022 года арендатор прекратил осуществлять арендную плату в местный бюджет, создав задолженность в сумме 655 тысяч грн.

Учитывая нарушение интересов общества, прокуратура в судебном порядке инициировала расторжение договоров аренды и возвращение земельных участков Тульчинской городской общине.

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