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Президент Нацакадемии аграрных наук устроил своего водителя на четыре фиктивных должности — ГБР

11:39, 13 июня 2025
По данным следствия, водитель не выполнял никаких обязанностей, но получал зарплату из нескольких госпредприятий, подконтрольных президенту НААН.
Президент Нацакадемии аграрных наук устроил своего водителя на четыре фиктивных должности — ГБР
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Президента Национальной академии аграрных наук Украины уличили в махинациях с трудоустройством. В частности, фигурант устроил своего водителя сразу в четыре государственных агропредприятия, подконтрольные ему. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«На самом деле водитель там не работал, а только возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий», — указали в Бюро.

Так, в 2020 году президент НААН лично утвердил штатные расписания, зная, что в каждом из предприятий значится один и тот же водитель. Это позволило начислять зарплату за работу, которая фактически не выполнялась.

В результате этих действий из бюджета были выплачены средства за фиктивную работу.

Следствие рассматривает действия президента НААН как пособничество в растрате государственного имущества по предварительному сговору (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски у фигурантов дела.

Президенту НААН сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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ГБР

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