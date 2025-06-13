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Президент Нацакадемії аграрних наук влаштував свого водія на чотири фіктивні посади — ДБР

11:39, 13 червня 2025
За даними слідства, водій не виконував жодних обов’язків, але отримував зарплату з кількох держпідприємств, підконтрольних президенту НААН.
Президент Нацакадемії аграрних наук влаштував свого водія на чотири фіктивні посади — ДБР
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Президента Національної академії аграрних наук України викрили на махінаціях із працевлаштуванням. Зокрема, фігурант влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств», — вказали в Бюро.

Так, у 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

Внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу.

Слідство розглядає дії президента НААН як пособництво у розтраті державного майна за попередньою змовою (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки у фігурантів справи.

Президенту НААН повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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ДБР

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